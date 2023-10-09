Подозреваемый в убийстве Екатерины Карась продолжил отрицать вину

Гиесджонзод Амирхамза так и не признал вину в убийстве жительницы Самары Екатерины Карась.

Женщину выбросили из машины с перерезанным горлом в районе дома № 77 на ул. Водников вечером 3 июля.

"От дачи показаний отказывается в соответствии со ст. 51 УПК. После получения результатов всех назначенных судебных экспертиз ему будет предъявлено обвинение в окончательном варианте, после чего планируется направление уголовного дела в суд", — уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, девушку пытались спасти медики, но это уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.

Вскоре читатели телеграм-канала журналиста Волга Ньюс сообщили, что эта машина стоит во дворе на ул. Самарской. На место немедленно прибыли правоохранители. Благодаря быстрой реакции полицейских и сотрудников Следственного комитета в тот же вечер был задержан подозреваемый — уроженец Таджикистана. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, погибшая Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза собирался обзавестись машиной и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих авто и сначала попадал на разных мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, а просто перерезал женщине горло и выбросил из машины. У Екатерины остался сын.

Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие. Недавно Симоновский районный суд начал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев, Александр Карась, Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников. Предполагается, что в Якутии на неразрешенных участках они добывали драгметаллы.

Амирхамза сначала признал вину в убийстве, а потом стал ее отрицать. Сам он подтвердил на заседании суда при избрании меры пресечения, что изменил позицию после беседы с адвокатом. При этом недалеко от места убийства нашли белую спортивную сумку, в которой была майка Амирхамза в пятнах крови, бинты и ножи.

Недавно подозреваемому продлили содержание под стражей.