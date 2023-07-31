Суд пересмотрел меру пресечения для обвиняемого в убийстве Екатерины Карась

Гиесджонзод Амирхамз обжаловал решение служителей Фемиды о заключении его под стражу. Этого человека обвиняют в жестоком убийстве молодой жительницы Самары Екатерины Карась.

Трагедия произошла на ул. Водников, 77 в Самаре вечером 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.



Вскоре читатели телеграм-канала журналиста "Волга Ньюс" сообщили о том, что эта машина стоит во дворе дома на ул. Самарской. На место немедленно прибыли правоохранители. Благодаря быстрой реакции полицейских и сотрудников Следственного комитета, в тот же вечер был задержан подозреваемый уроженец Таджикистана Гиесджонзод Амирхамз. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.



По версии следствия, погибшая Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Гиесджонзод Амирхамз собирался обзавестись машиной и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих авто и сначала попадал на других мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали что-то неладное и отказывались от такого предложения. А вот с Екатериной разговор завязался. Гиесджонзод Амирхамз и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но деньги за авто Амирхамз отдавать не планировал, а просто перерезал женщине горло и выбросил из машины. У Екатерины остался сын.



Как выяснилось, Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам попал под следствие. Недавно Симоновский районный суд начал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев, Александр Карась, Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.

Предполагается, что они добывали в Якутии на неразрешенных участках драгметаллы. Мужчинам предъявлено хищение золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей. Деньги от незаконной деятельности легализовали. Следующее заседание по этому делу состоится 3 августа. По данным "Волга Ньюс", у Александра Карася и его родственников есть несколько богато обставленных домов в Самарской области. В них проводили обыски по "якутскому делу".

Гиесджонзод Амирхамз же сначала признавал вину в убийстве, а потом стал ее отрицать. Сам он подтвердил в заседании суда при избрании ему меры пресечения, что изменил позицию после беседы с адвокатом. При этом недалеко от места убийства нашли белую спортивную сумку с надписью "Адидас". В ней была майка Амирхамза в пятнах крови, бинты и ножи. Гиесджонзод все же обжаловал свой арест, утверждая, что невиновен. Но областной суд оставил его под стражей на время следствия.