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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" налаживает сотрудничество с Беларусью

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "ВайтБэйс", производитель инновационных жидких полимерных изоляционных материалов, подписала соглашение с холдингом "Пинскдрев" — белорусским лидером в производстве деревянной мебели.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Заключить контракт помог визит официальной делегации из Бобруйска в технопарк "Жигулевская долина". Тогда руководители белорусских производственных предприятий познакомились с продукцией резидентов площадки. Представители "Пинскдрев" проявили интерес к инновационному продукту "ВайтБэйс" — жидкой кровле. Этот материал позволяет создать бесшовное монолитное покрытие, которое обеспечивает защиту от внешних неблагоприятных воздействий и полную гидроизоляцию.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики. Ее переориентация на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. А этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики", — говорил в своем послании депутатам и жителям региона губернатор Дмитрий Азаров.

"ВайтБэйс" уже организовала поставку жидкой кровли на белорусское предприятие, а специалисты компании-резидента провели обучение для сотрудников холдинга — рассказали им принципы работы с инновационным материалом.

"Сегодня в технопарке развивается более 290 инновационных проектов. Каждому резиденту команда "Жигулевской долины" предоставляет свои инструменты поддержки. Большую роль здесь играет продвижение продукции наших разработчиков: отраслевые выставки, организация встреч с предприятиями губернии, бизнес-визиты делегаций из других регионов и дружественных стран", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Продукт компании "ВайтБэйс" будет использован для внутрипроизводственных целей и для ремонта кровель помещений белорусского предприятия.

"Для нашей компании важно расширить географию продаж и наладить широкую партнерскую сеть. Подписанию нынешнего контракта предшествовала работа с командой проектных менеджеров технопарка, которая подобрала для нашей компании индивидуальную стратегию развития", — подчеркнул коммерческий директор "ВайтБэйс" Андрей Новоселов.

Компания входит в состав резидентов "Жигулевской долины" с 2020 года. В ассортименте компании — широкий спектр продукции, включая краски, грунтовки, наливные полы и жидкую кровлю.

"Налаживание межрегиональной и международной кооперации, поиск индустриальных заказчиков для наших резидентов — одна из задач технопарка "Жигулёвская долина" как оператора инновационной деятельности региона", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

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