В Самарской области определят успешные бизнес-проекты 2023 года

В декабре в Самарской области вновь состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех". Второй год подряд событие объединяет представителей малого и среднего бизнеса Самарской области.

Напомним, что в 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя. Победители регионального этапа представили Самарскую область на финале в Москве. По итогам презентации проектов обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя губернии.

В этом году для участников события запланирована масштабная деловая программа: мастер-классы, круглые столы, и многое другое. Помимо этого, предприниматели презентуют собственные проекты перед экспертными жюри.

Правительство региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Представить свои бизнес-практики участники смогут в следующих номинациях: "Лучший молодежный проект", "Лучший производственный проект", "Лучший технологический проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Лучший проект в сфере креативных индустрий", "Бизнес-мобилизация", "Лучший туристический проект", "Премия для самозанятых", а также "Народный предприниматель".

Организаторами премии "Бизнес-Успех" в Самарской области являются минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес".

"Предприниматели Самарской области, несмотря на серьезные вызовы последних лет, продолжают стабильно работать и уверенно развиваться с господдержкой. Они занимают свободные ниши, запускают новые проекты, создают рабочие места, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Премия "Бизнес-Успех" дает нам возможность отметить наиболее активных представителей регионального бизнес-сообщества, а самим предпринимателям — заявить о себе, найти деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами и получить заряд энергии для новых, высоких результатов".

Кроме возможности представить регион на финале в Москве в 2024 году, победители регионального этапа получат специальные призы от организаторов и партнеров, обучение по акселерационной программе и MINI MBA.

Событие пройдет в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Участие в Премии — бесплатное. Заявки принимаются до 22 ноября по ссылке: bsaward.ru/2023/samara. Подробная информация о премии доступна на сайте, а также в официальной группе ВКонтакте.

Федеральными организаторами мероприятия выступают Корпорация "Синергия", Школа бизнеса "Синергия", Общероссийская общественная организация "Опора России" при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Финтех партнер Премии — СБП.