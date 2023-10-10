Начинающим предпринимателям Самарской области расскажут, как получить финансирование на развитие бизнеса

Региональный центр инноваций StartupSamara объявляет о запуске комплексной программы с обзором действующих инструментов грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Серия вебинаров поможет начинающим предпринимателям понять, куда в зависимости от стадии и направления их бизнеса они могут обратиться с запросом уже сегодня.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе действует широкий перечень инструментов поддержки бизнеса.
"Для начинающих предпринимателей мы уже создали широкую линейку мер поддержки, и продолжаем пополнять этот перечень инструментами, актуальными на старте бизнес-деятельности, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Начинающие предприниматели могут воспользоваться льготными займами Гарантийного фонда всего под 1% годовых, принять участие в конкурсе грантов, который мы ежегодно проводим с центром "Мой бизнес". Грантовая поддержка также действует для инноваторов и технологического бизнеса. Узнать обо всем подробнее можно в любом центре "Мой бизнес" региона или на едином портале mybiz63.ru", — пояснил глава областного минэкономразвития.
Вместе с коллегами, экспертами Фонда "Сколково", Технопарка "Жигулевская долина", Регионального центра "Мой бизнес 63", а также сервиса "Росмолодёжь.Гранты" команда StartupSamara поможет участникам программы сформировать подробный план действий по получению грантового финансирования в 2023 году.
"Инструментов грантовой поддержки предпринимателей в настоящее время множество, мы не в первый раз устраиваем разбор этих механизмов вместе с коллегами из региональных и федеральных институтов развития. В этот раз мы решили собраться расширенным составом и провести не один, а 4 подробных вебинара, чтобы начинающие предприниматели смогли разобраться во всех тонкостях и найти программу поддержки, которая принесет максимальную пользу бизнесу", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Программа вебинаров:
19 октября, 17:30 — 20:00 МСК
Меры поддержки Фонда Сколково: от статуса до гранта.
- программа возмещения инвестиций в университетские стартапы;
- как стать участником проекта Сколково;
- микрогранты;
- сервис возмещения инвестиций в проекты Сколково.
26 октября, 17:30 — 19:30 МСК
Программы Фонда содействия инновациям для начинающих технологических предпринимателей.
- актуальные конкурсы программ в 2023 году;
- особенности заполнения заявочной документации с учетом новизны, оригинальности и технической значимости предлагаемых решений, а также перспектив коммерциализации проектов.
2 ноября, 17:30 — 19:30 МСК
Для чего можно и нужно применять меры государственной поддержки бизнеса: обзор инструментов от центра "Мой Бизнес".
- инструменты, призванные помочь на старте бизнеса;
- профильные меры поддержки;
- тактика применения поддержки — как выбрать самое нужное и применить с необходимым эффектом.
9 ноября, 17:30 — 20:00 МСК
Грантовая поддержка от Росмолодёжи.
- финансирование на реализацию своей социальной идеи;
- основные конкурсы, оформление проектной заявки.
Спикерами программы выступят:
- Андрей Зверев, начальник управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда "Сколково"
- Екатерина Никанорова, руководитель направления коммерческой экспертизы Фонда "Сколково"
- Вероника Оятьева, руководитель направления микрогрантов Фонда "Сколково"
- Надежда Шутова, руководитель направления бизнес-ангелов Фонда "Сколково"
- Наталья Стрелкова, куратор по программам Фонда содействия инновациям в Самарской области в технопарке "Жигулевская долина"
- Екатерина Алмакова, руководитель центров "Мой бизнес" Самарской области
- Александр Огородников, сотрудник "Росмолодёжь.Гранты"
- Михаил Шапкин, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты, генеральный директор и основатель Центра управленческого и правового консалтинга "Система"
К участию приглашаются основатели проектов в области технологического предпринимательства, руководители классического бизнеса, начинающие предприниматели, студенты, аспиранты и молодые ученые, а также все, кто хочет разобраться в тонкостях процессов подготовки заявок на гранты.
Присоединиться к циклу встреч, которые пройдут с 19 октября по 9 ноября (каждый четверг) можно в онлайн-формате. Старт — 17:30 МСК.
Подробности и регистрация доступны по ссылке: e.startupsamara.ru/grants23.
Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara в партнерстве с Фондом "Сколково", технопарком "Жигулевская долина", региональным центром "Мой бизнес" Самарской области, а также сервисом "Росмолодёжь.Гранты".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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