Начинающим предпринимателям Самарской области расскажут, как получить финансирование на развитие бизнеса

Региональный центр инноваций StartupSamara объявляет о запуске комплексной программы с обзором действующих инструментов грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Серия вебинаров поможет начинающим предпринимателям понять, куда в зависимости от стадии и направления их бизнеса они могут обратиться с запросом уже сегодня.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе действует широкий перечень инструментов поддержки бизнеса.

"Для начинающих предпринимателей мы уже создали широкую линейку мер поддержки, и продолжаем пополнять этот перечень инструментами, актуальными на старте бизнес-деятельности, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Начинающие предприниматели могут воспользоваться льготными займами Гарантийного фонда всего под 1% годовых, принять участие в конкурсе грантов, который мы ежегодно проводим с центром "Мой бизнес". Грантовая поддержка также действует для инноваторов и технологического бизнеса. Узнать обо всем подробнее можно в любом центре "Мой бизнес" региона или на едином портале mybiz63.ru", — пояснил глава областного минэкономразвития.

Вместе с коллегами, экспертами Фонда "Сколково", Технопарка "Жигулевская долина", Регионального центра "Мой бизнес 63", а также сервиса "Росмолодёжь.Гранты" команда StartupSamara поможет участникам программы сформировать подробный план действий по получению грантового финансирования в 2023 году.

"Инструментов грантовой поддержки предпринимателей в настоящее время множество, мы не в первый раз устраиваем разбор этих механизмов вместе с коллегами из региональных и федеральных институтов развития. В этот раз мы решили собраться расширенным составом и провести не один, а 4 подробных вебинара, чтобы начинающие предприниматели смогли разобраться во всех тонкостях и найти программу поддержки, которая принесет максимальную пользу бизнесу", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Программа вебинаров:

19 октября, 17:30 — 20:00 МСК

Меры поддержки Фонда Сколково: от статуса до гранта.

программа возмещения инвестиций в университетские стартапы;

как стать участником проекта Сколково;

микрогранты;

сервис возмещения инвестиций в проекты Сколково.

26 октября, 17:30 — 19:30 МСК

Программы Фонда содействия инновациям для начинающих технологических предпринимателей.

актуальные конкурсы программ в 2023 году;

особенности заполнения заявочной документации с учетом новизны, оригинальности и технической значимости предлагаемых решений, а также перспектив коммерциализации проектов.

2 ноября, 17:30 — 19:30 МСК

Для чего можно и нужно применять меры государственной поддержки бизнеса: обзор инструментов от центра "Мой Бизнес".

инструменты, призванные помочь на старте бизнеса;

профильные меры поддержки;

тактика применения поддержки — как выбрать самое нужное и применить с необходимым эффектом.

9 ноября, 17:30 — 20:00 МСК

Грантовая поддержка от Росмолодёжи.

финансирование на реализацию своей социальной идеи;

основные конкурсы, оформление проектной заявки.

Спикерами программы выступят:

Андрей Зверев, начальник управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда "Сколково"

Екатерина Никанорова, руководитель направления коммерческой экспертизы Фонда "Сколково"

Вероника Оятьева, руководитель направления микрогрантов Фонда "Сколково"

Надежда Шутова, руководитель направления бизнес-ангелов Фонда "Сколково"

Наталья Стрелкова, куратор по программам Фонда содействия инновациям в Самарской области в технопарке "Жигулевская долина"

Екатерина Алмакова, руководитель центров "Мой бизнес" Самарской области

Александр Огородников, сотрудник "Росмолодёжь.Гранты"

Михаил Шапкин, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты, генеральный директор и основатель Центра управленческого и правового консалтинга "Система"

К участию приглашаются основатели проектов в области технологического предпринимательства, руководители классического бизнеса, начинающие предприниматели, студенты, аспиранты и молодые ученые, а также все, кто хочет разобраться в тонкостях процессов подготовки заявок на гранты.

Присоединиться к циклу встреч, которые пройдут с 19 октября по 9 ноября (каждый четверг) можно в онлайн-формате. Старт — 17:30 МСК.

Подробности и регистрация доступны по ссылке: e.startupsamara.ru/grants23.

Мероприятие проводится по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Организатором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara в партнерстве с Фондом "Сколково", технопарком "Жигулевская долина", региональным центром "Мой бизнес" Самарской области, а также сервисом "Росмолодёжь.Гранты".