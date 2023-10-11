"Осязаемая Самара": в СОУНБ организовали тактильную экскурсию по городу для незрячих

10 октября в рамках проекта Самарской областной библиотеки для слепых "Осязаемая Самара" прошла четвертая экскурсия по улице Фрунзе под названием "Золотое кольцо Самары". Проект "Осязаемая Самара" был запущен в мае этого года. Теперь любой слабовидящий может прикоснуться в прямом и переносном смысле к обширной истории нашего города.

Фрунзе — одна из старейший и богатейших на достопримечательности улиц, не зря именно ее организаторы проекта выбрали для осенней прогулки. В конце XIX -начале XX века улица отличалась оживленным движением. С тех пор изменилось немногое: здесь проезжают шумные трамваи и бегут по своим делам самарцы.

Экскурсия началась с особняка Сандры Курлиной, продолжилось изучение города в доме-усадьбе Алексея Толстого. Здесь пешеходы тактильно исследовали памятник Буратино — бронзовую скульптуру героя сказки Алексея Толстого "Золотой ключик". Не забыли потереть ему нос — говорят, эта немудреная махинация может исполнить любое желание. Маршрут необычной экскурсии пролегал через музей Эльдара Рязанова, здание Филармонии, усадьбу Савельева, дом Подбельского. Завершающей точкой стал Фахверковый домик, скрытый от глаз горожан во дворах.

"Самара — город удивительной архитектуры, здесь огромное количество памятников, разных скульптурных композиций. Но незрячим людям, например, не всегда достаточно рассказать об объекте, им лучше потрогать все своими руками — они лучше всего ориентируются наощупь", — говорит экскурсовод, заведующая отделом абонентского обслуживания областной библиотеки для слепых Елена Еганова.

С 2020 года в библиотеке реализуется проект "Губерния в ладонях. Краеведческий дилижанс". Это коллекция 3D-моделей памятников и зданий, расположенных на территории Самарской области. Стела "Ладья", ракета-носитель "Восток", здание Самарского академического театра драмы им. М. Горького — копии всех этих "гигантов" можно потрогать. Для незрячего это возможность "увидеть" руками, сформировать представление об облике достопримечательностей.

Именно этот проект повлиял на зарождение идеи "Осязаемой Самары".

"Мы подумали, что можно было бы прогуляться по городу, рассказать о местных памятниках архитектуры, а заодно исследовать их тактильно. На первой, волжской экскурсии по набережной, исследовали скульптурную композицию "Бурлаки на Волге" и Памятник товарищу Сухову. На второй — Бравого солдата Швейка, на третьей — Дядю Степу — милиционера, памятник купцу Константину Головкину. Такая прогулка — хорошая возможность совместить приятное с полезным, узнать об архитектуре, стилях и истории города", — говорит Елена Еганова.

Присоединиться к тактильному путешествию можно в группе в Вконтакте Самарской областной библиотеки для слепых. Следующая пешая экскурсия ожидается в апреле вместе с наступлением тепла.