В Волге утонул член экипажа сухогруза

В среду, 11 октября, в районе грузового порта утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Сухогруз "Гайны" находился под погрузкой у стенки порта. Во время несения ночной вахты с борта пропал член экипажа.

В 9:50 водолазы начали обследовать дно около сухогруза и проверили около 1000 кв. м. Пропавшего обнаружили на глубине 4 м в 40 метров ниже по течению. Тело погибшего передали полицейским.