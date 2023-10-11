В Волге утонул член экипажа сухогруза

В среду, 11 октября, в районе грузового порта утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Сухогруз "Гайны" находился под погрузкой у стенки порта. Во время несения ночной вахты с борта пропал член экипажа.
В 9:50 водолазы начали обследовать дно около сухогруза и проверили около 1000 кв. м. Пропавшего обнаружили на глубине 4 м в 40 метров ниже по течению. Тело погибшего передали полицейским.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!