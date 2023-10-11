Определены победители областных военно-патриотических соревнований "Волжская застава"

С 9 по 11 октября в молодежном центре "Лесная сказка" (Кинельский район Самарской области) прошли военно-спортивные соревнования "Волжская застава". В них участвовало около 260 активистов из 28 военно-патриотических объединений региона.

Программа состояла из трех блоков (военно-спортивного, военно-прикладного и теоретического) и военно-тактической игры "Лазертаг". Помимо военно-спортивных соревнований, участники готовили конкурсную программу, на которой сняли собственный ролик с соревнований и представили участникам. Соревнования были приурочены к 80-й годовщине Победы советских войск в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

"Для меня это новый опыт, и я приятно удивлен уровню организации мероприятия. Ребята готовились и выкладывались на все 100%, показывая свои морально-волевые качества, свою любовь к Родине. Это было видно в каждом соревновательном этапе. Команды работали вместе и были единым организмом. И я горжусь тем, что современная молодежь способна объединиться ради общего дела", - рассказал главный судья областных военно-спортивных соревнований "Волжская застава" по итогу трех дней состязаний Илья Русинов, участник специальной военной операции.

Победителем соревнований в младшей категории стал юнармейский отряд "Гвардеец ДОСААФ" ПОУ "Отрадненская АШ ДОСААФ России"; второе место было присуждено военно-патриотическому клубу "Дельта" СП "Спектр" ГБОУ СОШ с. Подстепки м.р. Ставропольский Самарской области; третье место получили ребята из военно-патриотического клуба "Ураган" ГБОУ СОШ №1 с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский Самарской области.

В старшей возрастной группе первое место взяли военно-патриотический клуб "Рать" ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж"; второе место - военно-патриотический клуб "Патриот" ГБПОУ СО "Тольяттинский химико-технологический колледж"; третье место - военно-патриотический клуб "Патриот" из ГБПОУ СО "Поволжский государственный колледж".

В категории "ПРО" первое место занял лазертаг-клуб "Волжская застава", второе место - команда "Витязи" ОАО "Российские железные дороги", третье место "Дружина" ОАО "Российские железные дороги", четвертой стала команда СВПО "Сокол СГАУ" (Самарский университет).

"За три дня соревнований мы выполнили нашу главную цель - наладили связи между молодежными патриотическими организациями Самарской области. Участники обрели новых товарищей и новые знания", - сказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области и руководитель проекта "Волжская застава" Илья Судин.