Суд оставил под стражей обвиняемого в смерти зампрокурора Владимира Сямукова

Самарский областной суд оставил под стражей подозреваемого в гибели заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова.

Ранее его отправили под арест в Похвистнево, но решение обжаловали. Обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") его знакомого Глеба С.

Напомним, по предварительным данным, сотрудника прокуратуры могли сильно избить в гостях. Предполагалось, что Сямуков приехал к даме сердца по имени Ольга. Но у Ольги имелся супруг, Глеб С., которому не понравился визит Сямукова. Произошла драка, Сямуков скончался. Сейчас продолжается следствие.