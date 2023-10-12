Суд оставил под стражей обвиняемого в смерти зампрокурора Владимира Сямукова

Самарский областной суд оставил под стражей подозреваемого в гибели заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова.
Ранее его отправили под арест в Похвистнево, но решение обжаловали. Обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") его знакомого Глеба С.
Напомним, по предварительным данным, сотрудника прокуратуры могли сильно избить в гостях. Предполагалось, что Сямуков приехал к даме сердца по имени Ольга. Но у Ольги имелся супруг, Глеб С., которому не понравился визит Сямукова. Произошла драка, Сямуков скончался. Сейчас продолжается следствие.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".