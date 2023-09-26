Стал известен подозреваемый по делу о смерти зампрокурора Владимира Сямукова

Подозреваемым по делу о смерти зампрокурора Кинель-Черкасского района Самарской области стал Глеб С. По данным источников, мужчина задержан. Он может являться пасынком судьи.
Напомним, по предварительным данным, сотрудника прокуратуры забили в драке. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.
Предполагается, что Сямуков приехал к даме сердца по имени Ольга в минувшие выходные. Но у Ольги имелся супруг, Глеб С., которому не понравился визит Сямукова. Произошла драка, Сямуков скончался.
В Следственном комитете ситуацию пока официально не комментируют. Подозреваемому грозит ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".