Стал известен подозреваемый по делу о смерти зампрокурора Владимира Сямукова

Напомним , по предварительным данным, сотрудника прокуратуры забили в драке. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.

Предполагается, что Сямуков приехал к даме сердца по имени Ольга в минувшие выходные. Но у Ольги имелся супруг, Глеб С., которому не понравился визит Сямукова. Произошла драка, Сямуков скончался.

В Следственном комитете ситуацию пока официально не комментируют. Подозреваемому грозит ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.