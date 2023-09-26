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Преступления Происшествия

Стал известен подозреваемый по делу о смерти зампрокурора Владимира Сямукова

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подозреваемым по делу о смерти зампрокурора Кинель-Черкасского района Самарской области стал Глеб С. По данным источников, мужчина задержан. Он может являться пасынком судьи.

Напомним, по предварительным данным, сотрудника прокуратуры забили в драке. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.
 
Предполагается, что Сямуков приехал к даме сердца по имени Ольга в минувшие выходные. Но у Ольги имелся супруг, Глеб С., которому не понравился визит Сямукова. Произошла драка, Сямуков скончался.
В Следственном комитете ситуацию пока официально не комментируют. Подозреваемому грозит ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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