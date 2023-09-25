В Самарской области забили зампрокурора до смерти

Правоохранители разбираются в странной гибели заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова. Трагедия произошла в минувшие выходные в Похвистнево.

По предварительным данным, сотрудника прокуратуры забили в драке. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.

Также по одной из версий, драка произошла на почве ревности из-за женщины. По неофициальным данным, один из мужчин мог приехать в гости к даме сердца, но неожиданно нагрянул соперник.

Сямукову было 42 года, он был довольно медийным - часто разъяснял законодательство в СМИ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Редакция выражает соболезнования родным и близким.