В Самарской области забили зампрокурора до смерти

Правоохранители разбираются в странной гибели заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Владимира Сямукова. Трагедия произошла в минувшие выходные в Похвистнево.
По предварительным данным, сотрудника прокуратуры забили в драке. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.
Также по одной из версий, драка произошла на почве ревности из-за женщины. По неофициальным данным, один из мужчин мог приехать в гости к даме сердца, но неожиданно нагрянул соперник.
Сямукову было 42 года, он был довольно медийным - часто разъяснял законодательство в СМИ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Редакция выражает соболезнования родным и близким.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".