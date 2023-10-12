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Экология Общество

"Чистые Игры": 15,6 тысячи эковолонтеров России приняли участие в уборке зеленых территорий

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер подводит итоги Евразийского кубка чистоты в России: командные соревнования по сбору и сортировке мусора в парках, лесах и прибрежных зонах объединили 15,6 тыс. волонтеров, которые собрали 220 тонн мусора. Около половины отходов направлено на вторичную переработку. Банк выступил генеральным партнером соревнований — российского этапа "Чистых Игр".

Ключевые игры осеннего Кубка с участием волонтеров Сбера прошли в Москве, Перми, Хабаровске, Омске, Орле и Иванове. В этих и других городах марафона чистоты банк провел эковикторины про ответственное пользование и раздельный сбор отходов, мастер-классы по росписи шоперов из переработанных материалов, а также выступил организатором развивающих активностей для юных участников.

В этом сезоне в России в ходе Кубка прошло 140 игр в 88 населенных пунктах ― это стало рекордом. Больше всего людей пришли на уборку в Вологде: более 2000 жителей города и области играли одновременно на 20 площадках.

"Радует, что ″Чистые Игры″ в России достигли такого масштаба в том числе благодаря партнерству со Сбером. Надеюсь, что 88 населенных пунктов ― это не последний рекорд марафона. Радует также, что нам удалось превратить акцию в настоящий городской праздник. Игры проходят в формате фестиваля — с ведущими, музыкой, пикником. Участники используют мобильное приложение, которое превращает уборку в интерактивный квест. В этом сезоне эковолонтеры Сбера, объединившись в 126 команд, уже помогли очистить от мусора зоны отдыха в десятках регионов России. А в Зеленогорске, Иванове, Перми и Омске команды волонтеров нашего банка заняли первое место, собрав наибольшее количество мусора", — прокомментировала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

"Наша миссия — объединять людей, поэтому нам крайне важно развивать всероссийские чемпионаты. Благодаря Сберу, который поддерживает чемпионаты на федеральном уровне, мы бьем рекорды как по количеству игр, так и по городам-участникам. Наше партнерство — важная веха не только для Кубка Чистоты, но и для экосообщества страны в целом. Благодаря этой поддержке больше волонтеров смогут проявить заботу о тех территориях, которые дороги и им самим, и местному сообществу", — отметил создатель и руководитель экологического волонтёрского проекта "Чистые Игры" Дмитрий Иоффе.

"Чистые Игры" проходят в России с 2014 года, а Сбер поддерживает всероссийский турнир второй год подряд. В этом сезоне экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат: 50 Чистых Игр прошли в Армении, Молдове, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Узнать обо всех экологических, просветительских и благотворительных событиях, которые проходят при поддержке Сбера, можно на платформе по полезным привычкам и волонтерству "Сберегаем вместе". Чтобы присоединиться к волонтерскому движению банка было еще проще, на ней появился удобный календарь с регистрацией.

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