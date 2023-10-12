В Самарской области наконец отремонтировали дорогу, где произошло ДТП с восемью пострадавшими

В пос. Безенчук Самарской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу, на которой произошло ДТП с восемью пострадавшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 5 марта 2023 г. на ул. Советской. Столкнулись Renault Logan и "девятка". Пострадали оба водителя и шесть пассажиров, в том числе двое детей.

Проверка показала, что сопутствующим условием аварии стали колеи на дороге. При этом администрация поселка не принимала каких-либо мер, чтобы содержать дорогу в надлежащем состоянии. Более того, даже после требования прокуратуры никто не торопился ремонтировать проезжую часть.

В итоге в июне 2023 г. уже суд обязал администрацию села заняться делом. Теперь участок дороги отремонтировали.