В Самарской области наконец отремонтировали дорогу, где произошло ДТП с восемью пострадавшими

В пос. Безенчук Самарской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали дорогу, на которой произошло ДТП с восемью пострадавшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла 5 марта 2023 г. на ул. Советской. Столкнулись Renault Logan и "девятка". Пострадали оба водителя и шесть пассажиров, в том числе двое детей.
Проверка показала, что сопутствующим условием аварии стали колеи на дороге. При этом администрация поселка не принимала каких-либо мер, чтобы содержать дорогу в надлежащем состоянии. Более того, даже после требования прокуратуры никто не торопился ремонтировать проезжую часть.
В итоге в июне 2023 г. уже суд обязал администрацию села заняться делом. Теперь участок дороги отремонтировали.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!