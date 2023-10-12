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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь стерляди в водохранилище в Самарской области

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск 21 тыс. штук молоди стерляди в Саратовское водохранилище на территории Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

 

Экологическое мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" 20 836 мальков стерляди были выращены рыбоводной компанией в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы. Средняя штучная навеска рыбы составила 2,19 г. Место выпуска определили представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.

Молодь была доставлена из рыбоводного хозяйства специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятии по зарыблению.

Всего с начала года предприятие выпустило более 380 тысяч штук молоди ценных пород рыб — стерляди и русского осетра — в Саратовское и Волгоградское водохранилища, реки Дон, Волга, Медведица. На финансирование данных мероприятий компания направила почти 8,7 млн рублей. Они являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть" и направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах, где компания ведет деятельность.

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