Проект заботы: в Тольятти стартует "Социальная опора"

В Тольятти готовится к старту проект "Социальная опора", нацеленный на сохранение здоровья и жизни одиноких и пожилых людей, а также лиц, страдающих определенными заболеваниями. В основе проекта лежит не только ряд технологических и инновационных решений, но и концепция заботы о близких.

Создатель проекта Сергей Сычугов, директор ВПК "Поток" (резидент технопарка "Жигулевская долина"), рассказал Волга Ньюс о том, что часть функционала "Социальной опоры" уже прошла проверку в рабочем режиме в проекте удаленного мониторинга автотранспорта. Именно мониторинг и охрана арендуемого транспорта автопарков — основная сфера деятельности компании Сергея.

По словам автора проекта "Социальная опора" создана для помощи социальным службам и тем, кто ввиду родственных отношений или по долгу службы ухаживает за пожилыми, иногда больными людьми.

"Такие люди зачастую рассеяны, дезориентированы или страдают провалами памяти", — комментирует Сергей Сычугов. — Все упомянутое может стать причиной того, что человек может потеряться или, получив бытовую травму, остаться наедине с этой бедой в квартире".

Как отмечает спикер, "Социальная опора" наделена следующим функционалом: в квартире человека, которому требует опека или уход, размещается комплекс устройств, датчиков, фиксирующих наличие в помещении деятельности или ее отсутствие.

Самая необходимая и понятная деятельность — потребление пищи. Датчики фиксируют открытие холодильника, включение чайника, пользование бытовыми приборами. Дополнительные приборы контроля устанавливаются для выявления задымления или утечки газа. В качестве опции система оснащается датчиками открытия дверей и окон.

"Пока чайник регулярно включается, а холодильник открывается, можно не беспокоиться. А вот если в течение суток не фиксируется никаких движений, это повод для тревоги", — уточняет Сергей Сычугов.

Уведомление о произошедшем по выбору может быть отправлено родственникам или службам опеки. Это все прописывается в договоре. Кроме того, уведомление приходит и на пульт диспетчера "Социальной опоры". Диспетчер обязан отреагировать, совершив телефонный звонок опекаемому. Также специалист оперативно уведомляет все службы в случае утечки газа или задымлении.

На вопрос о том, почему нельзя пожилому человеку пользоваться простым смартфоном, Сергей отвечает, что пожилые, особенно, больные люди, не являются активными пользователями современных гаджетов. А надежда на то, что попавший в беду человек кому-то позвонит, может слишком дорого обойтись в итоге.

Еще одна опция, исключающая многоразовое нажатие кнопок на клавиатуре телефона — тревожная кнопка. Сигнал с нее также поступает на пульт диспетчера.

В компании еще на стадии разработки концепта отказались от камер круглосуточного наблюдения, что по мнению некоторых людей упростило бы контроль. Причина проста: никто не хочет, чтобы за ним постоянно наблюдали.

"Социальная опора" не ограничится в контроле стенами квартиры. Одна из опций, позволяющих контролировать опекаемого — корпоративная сим-карта, по которой юридическое лицо может отслеживать локацию.

Второй вариант этого решения (на случай если человек забыл телефон дома) — персональная метка, размещенная в одежде или обуви, на связке с ключами.

Автор проекта подчеркивает, что аналогов в России пока нет, платформа уникальна:

"Аналогичных проектов в России нет, и это плохо. Мы готовы уже в этом году запустить несколько пилотных решений в Тольятти. Чуть позже масштабируем по области. Сейчас компания "обкатывает" прототип. Используем собственные возможности по установке. Эффективность применения на первых этапах обусловлена тем, что мы имеем схожий опыт в сфере охраны корпоративных автопарков и создании системы мониторинга для альпинистов. Большая часть решений легла и в основу "Социальной опоры". На данный момент мы готовим проект для получения президентского гранта. В случае получения данная система заботы будет бесплатной. Мы все реализуем именно на эти деньги".

Первым шагом для общедоступного применения "Социальной опоры" станет установка системы у десяти тольяттинцев в конце текущего или начале следующего года. На это в компании готовы потратить около 350 000 рублей.