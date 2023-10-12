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Общество

Самарцев приглашают присоединиться к проекту "Путевка в жизнь"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Они ведут за собой и выполняют свою работу так, что о них говорят. Уже более сотни удивительных историй рассказали участники мультимедийного проекта "Путевка в жизнь", реализуемого ГТРК "Самара" совместно с правительством Самарской области.

Такие разные: героями представленных на конкурс видеоработ, очерков и презентаций стали наставники в работе и спорте, воспитатели и преподаватели, родители и учителя. В видеороликах и эссе авторы рассказывают памятные истории из жизни, раскрывают профессиональный, а нередко и жизненный путь, стремительные взлеты и, напротив, истории преодоления от людей, которых они по праву считают своими наставниками. Так, сегодня среди работ встречаются трогательные и жизнеутверждающие истории о школьных учителях, яркие рассказы о наставниках в музыке и танцах, в профессиональной сфере, проникновенные повествования о династиях педагогов.

Уже сейчас на сайте ГТРК "Самара", в соответствующем разделе "Конкурсы", можно познакомиться с историями, рассказанными участниками проекта, и отдать свой голос за понравившуюся работу. Совсем скоро по результатам народного голосования будут определены победители мультимедийного проекта. Герой истории (или его представитель), получивший в своей номинации наибольшее количество голосов, будет приглашен на торжественную церемонию областной общественной акции "Народное признание" для награждения в специальной медийной номинации.

А сегодня "Путевка в жизнь" продолжает принимать заявки и приглашает всех желающих присоединиться к летописи славных имен. Стать участником проекта просто! Для этого необходимо:

1. разместить видеоработу или рассказ с фотографиями о своем педагоге или наставнике на своей странице в соцсетях VK, OK или на облачном сервисе;

2. скачать заявку участника проекта с сайта ГТРК "Самара";

3. отправить заполненную заявку на project@tvsamara.ru

Заявки принимаются с 03.07.2023 по 24.11.2023. Голосование на сайте ГТРК "Самара" проходит с 30.10.2023 по 30.11.2023.

Ознакомиться с подробными условиями можно на сайте tvsamara.ru.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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