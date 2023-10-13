ФНС напоминает о сроке уплаты имущественных налогов

В Самарской области идет рассылка налоговых уведомлений. До конца октября жители региона — собственники имущества, земельных участков, транспортных средств получат налоговые уведомления.

С помощью этого документа Федеральная налоговая служба информирует граждан о необходимости заплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги.

В Самарской области всего разошлют более 1,7 млн уведомлений. Из них около 900 тысяч в личные кабинеты на сайте ФНС России, 48 тысяч — на едином портале государственных и муниципальных услуг. Остальные налоговые уведомления отправят по почте.

В налоговом уведомлении отражено, какой налог исчислен, за какие объекты, срок уплаты и сумма. Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года.