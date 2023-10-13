Ученые Самарского университета вошли в число 100 тысяч самых цитируемых в мире

Один из крупнейших научных издательских домов мира Elsevier опубликовал новый ежегодный рейтинг наиболее цитируемых ученых планеты по числу упоминаний в базе данных рецензируемой научной литературы Scopus. В Scopus индексируется более 20 тысяч научных журналов, издаваемых в разных странах мира.
В рейтинг 2023 года эксперты Elsevier включили 100 тысяч лучших ученых со всего мира на основе показателей цитируемости их научных работ. Эксперты разделили ученых на 22 научных области и 174 подобласти в соответствии со стандартной классификацией Science-Metrix. В исследовании представлены данные Scopus от 1 октября 2023 года с показателями цитирования, обновленными по состоянию на конец 2022 года.
В мировой рейтинг включены и ученые Самарского университета им. Королева. Это президент университета, академик РАН Виктор Сойфер, профессор кафедры теоретической механики Владимир Асланов, профессор кафедры технической кибернетики Николай Казанский, профессор кафедры технической кибернетики Виктор Котляр, профессор кафедры технической кибернетики Светлана Хонина, профессор кафедры технической кибернетики Леонид Досколович, профессор кафедры неорганической химии Виктор Сережкин, профессор кафедры автоматических систем энергетических установок Сергей Мурзин, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Алексей Порфирьев.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!