Ученые Самарского университета вошли в число 100 тысяч самых цитируемых в мире

Один из крупнейших научных издательских домов мира Elsevier опубликовал новый ежегодный рейтинг наиболее цитируемых ученых планеты по числу упоминаний в базе данных рецензируемой научной литературы Scopus. В Scopus индексируется более 20 тысяч научных журналов, издаваемых в разных странах мира.

В рейтинг 2023 года эксперты Elsevier включили 100 тысяч лучших ученых со всего мира на основе показателей цитируемости их научных работ. Эксперты разделили ученых на 22 научных области и 174 подобласти в соответствии со стандартной классификацией Science-Metrix. В исследовании представлены данные Scopus от 1 октября 2023 года с показателями цитирования, обновленными по состоянию на конец 2022 года.

В мировой рейтинг включены и ученые Самарского университета им. Королева. Это президент университета, академик РАН Виктор Сойфер, профессор кафедры теоретической механики Владимир Асланов, профессор кафедры технической кибернетики Николай Казанский, профессор кафедры технической кибернетики Виктор Котляр, профессор кафедры технической кибернетики Светлана Хонина, профессор кафедры технической кибернетики Леонид Досколович, профессор кафедры неорганической химии Виктор Сережкин, профессор кафедры автоматических систем энергетических установок Сергей Мурзин, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Алексей Порфирьев.