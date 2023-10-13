В Тольятти ревнивый мужчина разбил не ту машину

Тольяттинские полицейские задержали жителя Уфы, по подозрению в повреждении чужой машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 2023 г. к правоохранителям обратилась 45-летняя жительница Тольятти. На парковке возле дома на ул. 40 лет Победы кто-то повредил ее Volkswagen Tiguan. Ущерб составил 140 тыс. рублей. При этом заявительница утверждала, что ни с кем не конфликтует.

Полицейские изъяли записи с камер наружного наблюдения. На них было видно злоумышленника, но женщина его не узнала. Также криминалисты нашли на места происшествия следы крови и занесли результат экспертизы ДНК в базу данных.

Через какое-то время владельца этой ДНК задержали в Уфе за другое преступление. 29-летний местный житель признался, что приехал в Тольятти и повредил машину из ревности. Вот только от следователей он узнал, что перепутал автомобили и разбил транспорт незнакомой женщины. Мужчина извинился и пообещал возместить ущерб.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").