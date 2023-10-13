У незаконных охотников из Самарской области конфисковали Mitsubishi Outlander

Красноярский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело троих человек, которых обвиняли в незаконной охоте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. три самарца на территории охотничьих угодий Красноярского района незаконно застрелили двух косуль. Ущерб составил 80 тыс. рублей.

При задержании полицейские изъяли у браконьеров карабин, боеприпасы, оптические прицелы и Mitsubishi Outlander, на котором они передвигались.

Во время расследования мужчины возместили ущерб. Суд назначил им штрафы от 500 до 700 тыс. руб., а также на два года запретил охотиться и хранить оружие. Кроме того, в качестве орудия преступления суд в доход государства конфисковал автомобиль одного из осужденных.