Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Гонконге

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе потерпела поражение в матче ¼ финала турнира категории WTA-250 в Гонконге.

Спортсменка в двух сетах проиграла 85-й ракетке мира из Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Анастасия Павлюченкова по ходу матча выполнила пять эйсов, реализовала три брейк-пойнта из четырех и допустила пять двойных ошибок. На счету Катержины Синяковой — две подачи навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 13 и три двойные ошибки, пишет championat.com.