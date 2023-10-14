Ребенок на питбайке сбил девочку в с. Ягодное

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В Ставропольском районе в с. Ягодное 13-летний водитель, управляя не зарегистрированным питбайком BRZ X4, на ул. Советской совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо.

Фото: ГУ МВД по Самарской области