Хоккейная "Лада" обыграла владивостокский "Адмирал" на домашнем поле

Подопечные Олега Браташа прервали серию неудач, одолев в родных стенах хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока. По итогам игры счет составил 3:1.

По сравнению с предыдущей игрой в Хабаровске тренерский штаб "Лады" внес определенные правки в сочетания звеньев. Из главных перестановок стоит отметить возвращение в состав Сергея Шумакова и Павла Колтыгина, выведенных из списка травмированных. Защитник Мислав Росандич, пропустивший второй матч с "Амуром", вернулся в пару к Артему Бородкину. Основным стражем ворот в очередной раз был заявлен Владислав Подъяпольский.

В дебюте встречи команды много времени проводили в средней зоне в борьбе за шайбу и ситуация на площадке постепенно начала меняться только к середине периода. Перелом наступил после удаления Владислава Семена — сперва Андрей Алтыбармакян и Данила Моисеев не сумели забить при игре в меньшинстве, убежав "2 в 1", а затем "Адмирал" все-таки реализовал лишнего усилиями лучшего бомбардира "моряков" Даниила Гутика, замкнувшего в касание поперечную передачу Павла Варфоломеева. 0:1. К счастью, тольяттинцы сравняли счет за пять секунд до сирены на перерыв — Никита Попугаев удачно на пятаке подставил клюшку под пас Остапа Сафина и переправил шайбу под перекладину. 1:1.

Вторая двадцатиминутка стала настоящим испытанием для Владислава Подъяпольского, которому несколько раз пришлось серьезно выручать своих партнеров. "Автозаводцы" много терпели в обороне, довольствуясь редкими контрвыпадами, и в итоге сумели сдержать натиск гостей, принявшись потом постепенно перехватывать инициативу. В концовке игрового отрезка хоккеистам "Лады" улыбнулась фортуна — форвард "Адмирала" Павел Шэн заработал удаление в чужой зоне, чем тольяттинцы вскоре воспользовались. Волжане организовали затяжную осаду, увенчавшуюся точным кистевым броском Остапа Сафина. 2:1.

В заключительной трети команда Олега Браташа не утратила контроль над ходом встречи и продолжила оказывать давление на защитную линию "моряков", не позволяя им лишний раз убежать в атаку. Тем менее шансы отыграться у "Адмирала" были и в одном из моментов "Ладу" вообще выручил каркас ворот. И все же на 51-й минуте тольяттинцы увеличили отрыв благодаря настырному Остапу Сафину — форвард завершил быструю атаку, начатую Павлом Колтыгиным и Никитой Попугаевым после выигранного вбрасывания, и оформил дубль. 3:1. Далее Сафин мог и вовсе добраться до хет-трика, однако не смог перехитрить Сергея Иванова при выходе "1 на 1". Этот эпизод особо никак не повлиял на финальные минуты поединка и "автозаводцы" уверенно довели дело до победы — 3:1.

Следующий матч в рамках домашней серии "Лада" проведет уже послезавтра, 16 октября, и соперником станет нижнекамский "Нефтехимик".