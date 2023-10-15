В Тольятти Toyota выехала на "встречку" и попала в ДТП, есть пострадавшие

В субботу утром, 14 октября, в 9:00 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser двигался по Комсомольскому шоссе, со стороны ул. Комзина в направлении ул. Есенина. В пути следования, в районе световой опоры № 94 по Комсомольскому шоссе, в нарушение требований ПДД, он выехал на "встречку", где столкнулся с Lada Largus под управлением 40-летнего водителя.

Водитель автомобиля Toyota был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение, водитель отечественной легковушки госпитализирован.