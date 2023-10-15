В Тольятти Toyota выехала на "встречку" и попала в ДТП, есть пострадавшие

В субботу утром, 14 октября, в 9:00 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 43-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser двигался по Комсомольскому шоссе, со стороны ул. Комзина в направлении ул. Есенина. В пути следования, в районе световой опоры № 94 по Комсомольскому шоссе, в нарушение требований ПДД, он выехал на "встречку", где столкнулся с Lada Largus под управлением 40-летнего водителя.
Водитель автомобиля Toyota был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение, водитель отечественной легковушки госпитализирован.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!