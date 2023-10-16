По факту смерти девушки на сап-борде под Самарой начали доследственную проверку

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту гибели 17-летней девушки на сап-борде на реке Сок. Об этом сообщает russian.rt.com.
Напомним, в середине августа 2023 г. несовершеннолетняя утонула вблизи пос. Малая Царевщина.
Позже в следственный комитет поступило сообщение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели девушки. Якобы предприниматель, сдавший в аренду сап-борд, не рассказал о технике безопасности и не обеспокоился возрастом клиентки.
В связи с этим начали проверку по сообщению о ненадлежащем оказании услуг. Также продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Марату Галиханову доложить о результатах проверки.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!