По факту смерти девушки на сап-борде под Самарой начали доследственную проверку

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту гибели 17-летней девушки на сап-борде на реке Сок. Об этом сообщает russian.rt.com.

Напомним, в середине августа 2023 г. несовершеннолетняя утонула вблизи пос. Малая Царевщина.

Позже в следственный комитет поступило сообщение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели девушки. Якобы предприниматель, сдавший в аренду сап-борд, не рассказал о технике безопасности и не обеспокоился возрастом клиентки.

В связи с этим начали проверку по сообщению о ненадлежащем оказании услуг. Также продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Марату Галиханову доложить о результатах проверки.