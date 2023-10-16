16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет десятый фестиваль-выставка "Друг Человека" Чиновники придумали способ борьбы с захватом берега в нацпарке Александр Живайкин: "Поощрение лучших школьников - не подарок, а заслуга самих ребят" В Самарской области за выходные сотрудники ГИБДД выявили почти 2 тыс. нарушений ПДД К середине недели дневной воздух в Самаре остынет до +5°C

Общество

В Самаре пройдет десятый фестиваль-выставка "Друг Человека"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В выходные 28 и 29 октября, с 10:00 до 19:00, в ВЦ "Экспо-Волга" в Самаре пройдет десятый фестиваль-выставка "Друг Человека".

Фото: ФлагманВет

Основная часть мероприятия — выставка животных из приютов, на которой будут около 120 кошек и 80 собак из самарских приютов. Все они ищут дом и будут счастливы встретить на выставке своего человека.
За все время работы фестиваля-выставки "Друг Человека" хозяев обрели около 1000 животных.

Также посетителей фестиваля ждут:

— лекторий от ветеринаров, кинологов, зоопсихологов, сотрудников поисково-спасательных служб;

— мастер-классы и рекомендации по уходу и воспитанию питомцев;

— ветеринарный форум. Эксперты и практикующие врачи расскажут о специфике работы и представят пациентов, реабилитированных после тяжелых травм и заболеваний;

— показательные выступления с обученными собаками, аджилити, ноузворк;

— спектакль для детей;

— расширенная детская игровая зона;

— маркет продукции самарских мастеров;

— фотозона и пространство для создания арт-объектов;

— уникальные фотовыставки;

— фуд-корт.

Помимо этого, организаторы подготовили квест. Чтобы присоединиться к нему, нужно сканировать QR-код.

Вход на фестиваль бесплатный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

Фото на сайте

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5