В выходные 28 и 29 октября, с 10:00 до 19:00, в ВЦ "Экспо-Волга" в Самаре пройдет десятый фестиваль-выставка "Друг Человека".

Основная часть мероприятия — выставка животных из приютов, на которой будут около 120 кошек и 80 собак из самарских приютов. Все они ищут дом и будут счастливы встретить на выставке своего человека.

За все время работы фестиваля-выставки "Друг Человека" хозяев обрели около 1000 животных.

Также посетителей фестиваля ждут:

— лекторий от ветеринаров, кинологов, зоопсихологов, сотрудников поисково-спасательных служб;

— мастер-классы и рекомендации по уходу и воспитанию питомцев;

— ветеринарный форум. Эксперты и практикующие врачи расскажут о специфике работы и представят пациентов, реабилитированных после тяжелых травм и заболеваний;

— показательные выступления с обученными собаками, аджилити, ноузворк;

— спектакль для детей;

— расширенная детская игровая зона;

— маркет продукции самарских мастеров;

— фотозона и пространство для создания арт-объектов;

— уникальные фотовыставки;

— фуд-корт.

Помимо этого, организаторы подготовили квест. Чтобы присоединиться к нему, нужно сканировать QR-код.

Вход на фестиваль бесплатный.