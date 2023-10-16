В выходные 28 и 29 октября, с 10:00 до 19:00, в ВЦ "Экспо-Волга" в Самаре пройдет десятый фестиваль-выставка "Друг Человека".
Основная часть мероприятия — выставка животных из приютов, на которой будут около 120 кошек и 80 собак из самарских приютов. Все они ищут дом и будут счастливы встретить на выставке своего человека.
За все время работы фестиваля-выставки "Друг Человека" хозяев обрели около 1000 животных.
Также посетителей фестиваля ждут:
— лекторий от ветеринаров, кинологов, зоопсихологов, сотрудников поисково-спасательных служб;
— мастер-классы и рекомендации по уходу и воспитанию питомцев;
— ветеринарный форум. Эксперты и практикующие врачи расскажут о специфике работы и представят пациентов, реабилитированных после тяжелых травм и заболеваний;
— показательные выступления с обученными собаками, аджилити, ноузворк;
— спектакль для детей;
— расширенная детская игровая зона;
— маркет продукции самарских мастеров;
— фотозона и пространство для создания арт-объектов;
— уникальные фотовыставки;
— фуд-корт.
Помимо этого, организаторы подготовили квест. Чтобы присоединиться к нему, нужно сканировать QR-код.
Вход на фестиваль бесплатный.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!