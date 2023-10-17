В лесной зоне Тольятти на упавшем через дорогу дереве повисла легковушка

Во вторник, 17 октября, около 12:00, на Лесопарковом шоссе в Тольятти произошло ДТП с Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В соцсетях появилось фото и видео очевидцев, на которых видна упавшая на дорогу сосна и зависшая сверху на ней легковушка. Как она оказалась на сосне, история умалчивает. Упавшее дерево распиливают.
В пресс-службе сообщают ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет.
В связи с возникшими затруднениями в движении между Автозаводским и Центральным районами по Лесопарковому шоссе, полицейские просят водителей выбирать альтернативные пути объезда участка.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте ЧП. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!