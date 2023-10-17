В Отрадном упавшее дерево убило человека

Во вторник, 17 октября, в Отрадном произошло ЧП с упавшим деревом, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным регионального МЧС, трагедия произошла на ул. Отрадной, 19. В результате на месте погиб мужчина. Кроме того, тяжкие травмы получила 69-летняя женщина. Ее госпитализировали.

На место происшествия выехали сотрудники следственного комитета. По факту случившегося ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ГУ МЧС России по Самарской области советует жителям региона не подвергать свою жизнь опасности и быть бдительными при сильном ветре.