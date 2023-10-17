"Тольяттиазот" выступил партнером экомарафона "Самарская Лука"

ТОАЗ выступил партнером ХХХI экологического марафона "Самарская Лука". Масштабное спортивное мероприятие, главной идеей которого является сохранение уникального наследия Самарской области, прошло в с. Ширяево.

Участниками забега стали около 600 спортсменов из 13 регионов России. Легкоатлеты представляли Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тулу, Пензу, Димитровград, республики Башкортостан, Удмуртию, Чувашию, а также Нижегородскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Трасса проходила по заповедным местам национального парка с видом на р. Волгу. Соревнования включали старты на 3, 10, 21 и 42 километра. Экомарафон объединил спортсменов разных возрастов: самые старшие — Валерий Загуменнов из Жигулевска (69 лет), Валерий Пилацкий из Тольятти (71 год) и Михаил Родимин из Саратова (82 года).

"Тольяттиазот" оказывает поддержку марафону с 2016 года. В этом году в спортивном событии приняли участие более 20 сотрудников предприятия. Впервые трое работников ТОАЗа заявились на самую длинную дистанцию — 42 км.

Абсолютные лидеры определились в каждой категории. На дистанции 3 км чемпионами стали Вера Серенкова (Безенчук) и Игорь Мокшанов (Самара), 10 км — жители Самары Ксения Крючкова и Ярослав Сусояров. Золото на дистанции 21 км взяли Любовь Добровольская (Тольятти) и Сергей Сергеев (Ульяновск). 42 км первыми преодолели Дарья Неделькина (Саратов) и Николай Мерзляков (Ижевск). Слесарь-ремонтник цеха № 21 "Тольяттиазота" Александр Барков на этой дистанции занял второе место.

Победители забега были награждены специальными призами от ТОАЗа.

"Тольяттиазот" участвует во многих крупных экологических и спортивных проектах в регионе присутствия. Таким образом мы демонстрируем ответственность в области охраны окружающей среды и пропагандируем здоровый образ жизни. Экологический марафон "Самарская Лука" не стал исключением. Концепция бережного отношения к природе и собственному здоровью является основой корпоративной культуры предприятия", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.