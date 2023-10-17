В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют автомобильный маршрут в направлении Татарстана

В Кошкинском районе Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ведется ремонт участка региональной трассы Борма — Кошки — Погрузная протяженностью 8 км.

Автомобильная дорога входит в опорную сеть Самарской области и в основной маршрут транзитного автотранспорта в направлении Республики Татарстан через Нурлат.

Участок дороги добавлен в перечень объектов национального проекта 2023 г. благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. "Этот участок дороги вызывал самое большое количество жалоб как у жителей, так и у гостей Самарской области. Его ремонт очень значим с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, это основные выходные ворота в Самарскую область со стороны Татарстана, трафик движения на этом маршруте движения очень высокий", — говорит глава Кошкинского района Юрий Горяйнов.

В рамках ремонта дороги предусмотрена замена старого дорожного основания, обустройство обочин и устройство разметки термопластиком. "В настоящее время на объекте на 60% выполнено фрезерование дорожной одежды, начато устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия", — говорит представитель подрядной организации Павел Самохин. Дорожные работы планируется завершить до конца дорожного сезона.

В 2023 г. в перечень объектов национального проекта включены еще два участка региональных автомобильных дорог, входящих в основной маршрут движения транзитного транспорта в направлении Татарстана через Нурлат.

На участке дороги Обходная с. Кошки протяженностью 6,1 км работы уже завершены, а капитальный ремонт дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км будет вестись до 2025 года.

Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, уширение и усиление проезжей части, ремонт двух мостов и водопропускных труб в составе дороги, а также строительство тротуаров и установка опор освещения в населенном пункте Фейзуллово. Чтобы обеспечить безопасное дорожное движение в зимний период подрядная организация планирует завершить устройство выравнивающего слоя на всем протяжении дороги уже в этом году.