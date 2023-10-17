В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют автомобильный маршрут в направлении Татарстана

В Кошкинском районе Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ведется ремонт участка региональной трассы Борма — Кошки — Погрузная протяженностью 8 км.
Автомобильная дорога входит в опорную сеть Самарской области и в основной маршрут транзитного автотранспорта в направлении Республики Татарстан через Нурлат.
Участок дороги добавлен в перечень объектов национального проекта 2023 г. благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. "Этот участок дороги вызывал самое большое количество жалоб как у жителей, так и у гостей Самарской области. Его ремонт очень значим с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, это основные выходные ворота в Самарскую область со стороны Татарстана, трафик движения на этом маршруте движения очень высокий", — говорит глава Кошкинского района Юрий Горяйнов.
В рамках ремонта дороги предусмотрена замена старого дорожного основания, обустройство обочин и устройство разметки термопластиком. "В настоящее время на объекте на 60% выполнено фрезерование дорожной одежды, начато устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия", — говорит представитель подрядной организации Павел Самохин. Дорожные работы планируется завершить до конца дорожного сезона.
В 2023 г. в перечень объектов национального проекта включены еще два участка региональных автомобильных дорог, входящих в основной маршрут движения транзитного транспорта в направлении Татарстана через Нурлат.
На участке дороги Обходная с. Кошки протяженностью 6,1 км работы уже завершены, а капитальный ремонт дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км будет вестись до 2025 года.
Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, уширение и усиление проезжей части, ремонт двух мостов и водопропускных труб в составе дороги, а также строительство тротуаров и установка опор освещения в населенном пункте Фейзуллово. Чтобы обеспечить безопасное дорожное движение в зимний период подрядная организация планирует завершить устройство выравнивающего слоя на всем протяжении дороги уже в этом году.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?