Из-за убившего мужчину дерева возбудили уголовное дело

По факту смерти мужчины из-за упавшего дерева в Отрадном возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, днем 17 октября на ул. Отрадной, 19 из-за падения дерева погиб мужчина и пострадала 69-летняя женщина.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
Правоохранители проверяют деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом. По версии следствия, их действия или бездействие могли стать причиной происшествия.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".