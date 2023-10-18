Самарцам предложили повлиять на развитие исторического центра города

В рамках работы над концепцией развития исторического поселения стартует опрос жителей "Новая жизнь старой Самары". Заполнить анкету можно с 17 октября по 19 ноября 2023 года, перейдя по ссылке: https://bit.ly/samara-2023.

"Логично предположить, что при разработке концепции развития исторического поселения нужно в первую очередь спросить жителей города о том, чем для них является историческая среда, какие смыслы являются базовыми и важными, каким функционалом, по их мнению, должен быть наполнен исторический центр города-миллионника и в каком направлении он должен развиваться. Именно поэтому одной из самых важных составляющих работы над концепцией является исследование мнения горожан и выстраивание обратной связи. Наша цель — сделать горожан соучастниками процесса конструирования модели развития исторического поселения, объединить экспертов, представителей бизнеса, историков, деятелей культуры и многих-многих других людей вокруг общей идеи. Сегодня мы публикуем первый опрос на эту тему, который содержит базовые вопросы ко всем жителям Самары. Параллельно проводится серия глубинных интервью с экспертами и горожанами. Далее мы будем предлагать жителям принять участие еще в ряде опросов, которые будут посвящены отдельным темам, таким как туризм, развитие предпринимательства в исторической среде и другим. Приглашаем всех принять участие и выразить свое мнение", — прокомментировала социолог города, консультант исследования, руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

"Первая анкета затрагивает очень общие вопросы, которые позволят определить направления ревитализации среды исторического центра. В начале анкеты представлена информация об инициаторах проведения опроса и указана электронная почта, по которой заинтересованные жители могут связаться с организаторами, чтобы продолжить сотрудничество на последующих этапах работы", - попросили в мэрии.

Также всем участникам анкетирования необходимо указать улицу и дом проживания (эта информация не будет публиковаться, она нужна для анонимного нанесения на карту мест локации респондентов). Это поможет убедиться в том, что в опросе приняли участие жители, проживающие в разных частях города, и живущие в разных условиях.

Прохождение опроса занимает около 30 минут, поэтому обращаемся с просьбой, найти подходящее время, чтобы искренне, терпеливо и ответственно ответить на все вопросы анкеты, соблюдая правила ее заполнения, гарантирующие объективность результатов.

В конце анкеты можно написать предложения, направленные на совершенствование исторической среды Самары в свободной форме.

"Я прошу жителей, которые будут заполнять предлагаемую анкету, сосредоточиться на своем знании истории города, может быть, даже что-то прочитать перед этим, чтобы освежить в памяти. Очень рассчитываю, что в опросе примут участие самарские историки и краеведы. Подобную работу по выявлению мнения жителей о том, что они считают центром города, мы проводили в 1991 году при корректировке Генплана, и тогда именно благодаря позиции горожан, назвавших историческую часть города общегородским центром, удалось сохранить саму историческую среду. Вот и сейчас ожидаю, что жители включатся в процесс конструирования смыслов исторического поселения, подскажут нам, как пролонгировать его историческое действие и при этом обогатить, и осовременить", — добавила заместитель директора по науке ГУП СО "Терниигражданпроект", кандидат архитектуры, разработчик раздела по обратной связи с жителями в концепции развития исторического поселения Валентина Мельникова.

В мэрии напомнили, что именно мнение жителей позволило более 30 лет назад определить, где находится "центр города". В 1991 году в результате первого масштабного опроса жителей города было установлено, что историческую часть Самары горожане назвали городским центром, хотя во всех генеральных планах советского периода предусматривалось развитие городского центра на новых территориях, севернее Оврага Подпольщиков, а "старая" Самара должна была превратиться в обычный микрорайон.

Напомним, в 2019 году по инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова постановлением правительства Самарской области был присвоен статус "исторического поселения" старому центру Самары. Это решение призвано защитить культурное и архитектурное наследие города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра.

В настоящее время администрация Самары ведет работу по четырем основным направлениям: разработка концепции развития исторического поселения и муниципальной целевой программы, создание организации-оператора и проекта комплексной модернизации системы дождевой канализации. Данные этапы и мероприятия позволят применить комплексный подход к реновации исторического поселения и реализации конкретных градостроительных решений.

"Наша общая задача — сохранить целостную историческую среду центра Самары, вдохнув в эту территории новые стимулы для развития. Мы сейчас ведем активную работу над концепцией развития территории исторического поселения, привлекая научное, экспертное сообщество, общественные организации. Параллельно мы разрабатываем муниципальную программу по развитию исторического поселения, которая будет аккумулировать в себе весь перечень организационных, правовых, реставрационных и других мероприятий, направленных на развитие исторического центра. Нам важно найти и реализовать прежде всего экономические механизмы для восстановления ценных зданий, воспроизводства уникальной среды. Привлечь малый и средний бизнес, девелоперов и частных лиц, создать условия, при которых вкладываться в дома, несущие в себе историко-культурную ценность, станет привлекательно. Для этого нам нужно выстроить диалог с самыми различными городскими сообществами", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.