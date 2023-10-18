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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Тольятти выставили на продажу гостиницу за 2,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Тольяттиазот" выставило на продажу 9-этажную гостиницу 2012 года постройки, расположенную на берегу Волги в Комсомольском районе Тольятти. Здание площадью 21,68 тыс. кв. метров пытаются продать за 2,5 млрд рублей.

Фото: avito.ru

В лот входят: здание гостиницы, подземная парковка, ФОК с открытым подогреваемым бассейном 50 метров, аквапарк, а также полное инженерное обеспечение объекта (КНС, КТП).

Номерной фонд гостинцы - 180 номеров разной категории. Площадь земельных участков 6 га.

"Объект фактически готов к запуску и работе с минимумом дополнительных действий и инвестиций", указывается в объявлении, размещенном от имени "ТОАЗ Непрофильные активы".

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