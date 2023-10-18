В Тольятти выставили на продажу гостиницу за 2,5 млрд рублей

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ПАО "Тольяттиазот" выставило на продажу 9-этажную гостиницу 2012 года постройки, расположенную на берегу Волги в Комсомольском районе Тольятти. Здание площадью 21,68 тыс. кв. метров пытаются продать за 2,5 млрд рублей.