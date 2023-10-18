В Тольятти выставили на продажу гостиницу за 2,5 млрд рублей

ПАО "Тольяттиазот" выставило на продажу 9-этажную гостиницу 2012 года постройки, расположенную на берегу Волги в Комсомольском районе Тольятти. Здание площадью 21,68 тыс. кв. метров пытаются продать за 2,5 млрд рублей.
В лот входят: здание гостиницы, подземная парковка, ФОК с открытым подогреваемым бассейном 50 метров, аквапарк, а также полное инженерное обеспечение объекта (КНС, КТП).
Номерной фонд гостинцы - 180 номеров разной категории. Площадь земельных участков 6 га.
"Объект фактически готов к запуску и работе с минимумом дополнительных действий и инвестиций", указывается в объявлении, размещенном от имени "ТОАЗ Непрофильные активы".
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))