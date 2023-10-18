"КуйбышевАзот" ведет активную работу по восстановлению тольяттинского леса

В прошедшие выходные работники предприятия высадили четыре тысячи саженцев сосны в особо охраняемой природной территории "Ставропольский сосняк".

Летом этого года "КуйбышевАзот" взял шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк", подписав Соглашение с Министерством лесного хозяйства Самарской области о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Этот памятник природы, славящийся своими старыми "корабельными" соснами, имеет площадь 861,6 гектаров и расположен между Центральным и Автозаводским районами. Именно эта территория сильнее всего пострадала в 2010 году от огня, и на протяжении последних 12 лет активно восстанавливается под контролем регионального минлесхоза, администрации Тольятти и, конечно, силами тольяттинской общественности. Как отметил после подписания Соглашения генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко: "Вопросы охраны окружающей среды для нашего предприятия всегда на особом контроле. Соглашение с профильным министерством о взаимодействии в этой области только дополнительно подтверждает наши намерения и согласуется с той работой, которую мы проводим на протяжении многих лет".

На днях работники КУАЗа вместе со своим семьями, активисты Социально-экологического Союза, и добровольческого движения "Волонтеры Победы" высадили 4 тысячи саженцев сосны на 2 гектарах подшефного лесного массива. Этот участок леса уже ранее засаживался. Однако после обследования территории лесниками и специалистами департамента городского хозяйства администрации г. о. Тольятти было принято решение дополнить его новыми саженцами. К сожалению, в силу разных причин, не все юные деревца приживаются и идут в рост.

Коллектив ПАО "КуйбышевАзот" с 2012 года помогает тольяттинскому лесу в прямом смысле восстать из пепла. Предприятие является постоянным участником городской программы "Наш лес", организатором которой выступает благотворительный фонд "Фонд Тольятти". А 2019 года присоединился к программе Социально-экологического Cоюза Тольятти "Восстановление городских лесов". За годы своей лесовосстановительной работы "КуйбышевАзот" профинансировал и принял участие в посадке 55 га городского леса. В активе предприятия 289 тысяч деревьев. Но посадить молодое деревце мало, необходимо обеспечить уход. "КуйбышевАзот" берет на себя финансирование ухода за юным лесом в течение в трех лет, благодаря чему повышается процент приживаемости деревьев, и в итоге территории вновь получают статус лесной.

Как отметил руководитель МКУ "Тольяттинское лесничество" Анатолий Подгорнов, восстановление лесов является неотъемлемой частью нашей ответственности перед природой и будущими поколениями. Эта работа не может быть ограничена одним годом, она требует длительных усилий — посадка новых деревьев, дополнение саженцев, уход за ними. "КуйбышевАзот" на протяжении долгого времени является постоянным участником этих процессов.