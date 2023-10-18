ПСБ провел в Самаре митап для ИТ-специалистов

ПСБ провел митап для ИТ-специалистов Самарского региона. Мероприятие собрало более 150 участников — представителей разных ИТ-направлений и специальностей, а также владельцев технологических компаний и стартапов.

На митапе выступили представители ИТ-подразделения банка ПСБ и приглашенные эксперты, которые раскрыли актуальные вопросы, касающиеся различных аспектов тестирования и развития цифровой сферы. Участники митапа узнали о роли QA-инженера в обеспечении качества систем и приложений с использованием искусственного интеллекта; о матрице критичности-сложности и ее применении на реальных кейсах; о тестировании асинхронных операций и ускорении времени с помощью автотестов, а также об QA Service для автоматизации подготовки тестовых данных, разработанным специалистами ПСБ.

"ПСБ — один из самых динамично развивающихся банков в сфере высоких технологий. Мы уделяем особое внимание усовершенствованию собственных бизнес-процессов для того, чтобы предложить клиентам передовые финансовые технологии. При этом мы не забываем о поддержке кадрового потенциала ИТ-сектора, являясь одним из крупнейших работодателей Самарской области. Сегодня в регионе работает уже почти 800 ИТ-специалистов, которые являются частью большой команды ПСБ", — рассказал Виталий Белоцкий, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

"Конкуренция в сфере финтех-сегмента растет с каждым днем: меняется рынок, появляются новые технологии, и важно оставаться в тренде, изучать новый опыт и внедрять его. И такие вызовы мотивируют ИТ-команду ПСБ к постоянному развитию и созданию передовых сервисов", — отметил Иван Железков, руководитель центра компетенций по тестированию ПСБ.

Также с приветственным словом к участникам митапа обратился Константин Пресняков, врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области. В своем выступлении он отметил, что правительство Самарской области активно взаимодействует с финансовым сектором региона, например, в рамках реализации проекта "Карта жителя".

"Не так давно совместно с экономическим университетом и Центробанком РФ прошло мероприятие, где мы со студентами и айтишниками обсуждали потенциально возможные перспективы развития этого проекта. Интересно было оценивать идеи студентов. Было озвучено много полезных идей, в том числе, как можно усовершенствовать Карту жителя Самарской области, причем часть из представленных кейсов вполне может быть реализована на практике. Если в целом оценивать ИТ-отрасль региона, то, например, по динамике прибыли наши самарские компании в 2022 году уверенно заняли первое место в стране. Безусловно, для поддержания высокого KPI для региона важно создать и удержать высококвалифицированные кадры", — сообщил Константин Пресняков.