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Девелопмент Строительство и недвижимость

Компания Абрдрашитова продают часть бывшего Дома молодежи

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Помещения торгового центра "Дом молодежи" выставлены на торги в рамках банкротства ООО "Капитал". Начальная цена продажи - 170,2 млн рублей.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Капитал" принадлежало экс-супруге председателя правления АО Банк "РКБ" Рината Гакилова Альфие Гакиловой (50%), Татьяне Акимовой (25%) и Александру Суслину (25%). В марте 2023 г. по инициативе АО "Кошелев-банк" в отношении компании была введена процедура наблюдения.

Долг сложился из договора кредитования от 2015 г., когда банк предоставил 165 млн руб. со сроком возврата до 1 августа 2025 года. Цель кредита — погашение долга перед Михаилом Казеевым по полученным правам от реорганизации в форме выделения ООО "Инвестиционная компания "Капитал-инком". В обеспечение своих обязательств "Капитал" заложил помещения Дома молодежи. Напомним, что Вячеслав Казеев участвовал в выводе активов из Газбанка вместе с акционером АО Банк "Региональный коммерческий банк" Рафаилем Абдрашитовым.

Согласно оценке имущества, в здании бывшего Дома молодежи 1978 года постройки расположены торгово-офисные помещения: "Кошелев-банк", фотоуслуги, торговая сеть "Перекресток", суши-бар, магазин азиатских продуктов и многое другое. Общая площадь помещений превышает 5 тыс. кв. метров. Площадь всего ТЦ составляет 7,2 тыс. кв. метров. Собственником оставшихся метров выступает ООО ООО "Перекресток-2000" - оператор магазина "Перекресток".

Торги назначены на 15 ноября.

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