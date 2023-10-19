На ул. Солнечной в Самаре обустроили дополнительную полосу

На отремонтированной по нацпроекту автодороге по улице Солнечной выполнено устройство дополнительной полосы, сообщает мэрия Самары.

В Самаре на участке улице Солнечной, отремонтированной по всей ширине проезжей части на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", организация движения стала более удобной: завершилось устройство дополнительной полосы для поворота в сторону Пятой просеки. Таким образом, теперь транспортный поток перераспределяется, автомобилисты не встают в дорожную пробку.

Для производства дополнительных работ у перекрестка улицы Солнечной и Пятой просеки из городского бюджета были выделены необходимые денежные средства.

"Дополнительная полоса, как и основной ход дороги, отвечает требованиям безопасности, все устроено в соответствии с ГОСТом. В ходе работ часть тротуара переместили, как и пешеходный переход, который оснастили пандусом для маломобильных граждан. Полоса уширения оборудована бортовым камнем. Кроме того, на улице Солнечной появился заездной карман для общественного транспорта. После того, как справились с предусмотренными мероприятиями, скопления машин в районе данного перекрестка не наблюдается, — прокомментировал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов. — Отмечу также, что соседняя локация сейчас задействована для работ по реконструкции улицы XXII Партсъезда. Когда эти работы, организованные по заказу Департамента градостроительства городского округа Самара, будут полностью выполнены, перекресток станет еще комфортнее и безопаснее — с уширением, разметкой, дислокаций средств организации дорожного движения согласно проектной документации".

Напомним, что в 2022 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" улицу Солнечную обновили на участке от улицы Г. Димитрова до улицы Ново-Вокзальной. В этом году реализация нацпроекта продолжилась, и по муниципальному контракту данную улицу отремонтировали на следующем участке — в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Здесь минувшим летом подрядчик произвел фрезерование старого покрытия. Также специалисты подняли на проектные отметки дождеприемные решетки и люки смотровых колодцев, при этом заменив их антивандальными и антишумовыми. Далее методом больших "карт" привели в нормативное состояние дорожное покрытие на площади 23 000 кв. м — для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик верхний слой был уложен с применением асфальтобетонной смеси последнего поколения (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем). Высокопрочное покрытие из этого же материала появилось и на новой, дополнительной полосе автодороги.