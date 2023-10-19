Самарские ученые создали космический "градусник" для орбитальной лаборатории "Бион-М" №2

Ученые Самарского университета им. Королева (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") изготовили и испытали космический "градусник", с помощью которого во время полета будет измеряться температура в контейнерах научной аппаратуры с обитателями орбитальной лаборатории "Бион-М" №2 — грибами, бактериями и другими биологическими объектами. Комплекс космической научной аппаратуры МРТ-2 (многоканальный регистратор температур) не имеет аналогов в России и за рубежом и полностью собран из отечественных электронных комплектующих.

"Работы по созданию научной аппаратуры МРТ-2 полностью завершены, аппаратура успешно прошла запланированный цикл наземных испытаний и готова к отправке для окончательной сборки в составе космического аппарата "Бион-М" №2, — рассказала ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская. — Многоканальный регистратор температур — это система постоянного контроля температурного режима в определенных точках конструкции контейнеров с биологическими объектами, данные контейнеры разместят на внешней поверхности орбитальной лаборатории в условиях открытого космического пространства. Подобный температурный регистратор, кстати, также разработанный в нашем университете, использовался на космическом аппарате "Фотон-М" №4, запущенном в космос в 2014 году. Изучая полученные с него данные, биологи смогли увидеть, как менялась температура в открытом космосе, и лучше понять процессы, происходящие с образцами из-за температурных колебаний".

По данным из открытых источников, орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани (температуру в контейнерах с мышами и мухами будет измерять другая аппаратура). Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Полет будет проходить на высокоширотной орбите высотой около 400 км. Планируется, что именно на такой орбите будет располагаться Российская орбитальная станция (РОС), и полет космической лаборатории "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту поможет, в том числе комплексно оценить безопасность работы на РОС.

В отличие от своего предшественника, температурного регистратора МРТ, измерявшего температуру на "Фотон-М" №4, аппаратура МРТ-2 лучше защищена от воздействия космической радиации, выводящей из строя электронику. Приборный комплекс ведет подробный температурный дневник обитателей лаборатории, фиксируя данные в широком диапазоне температур — от минус 150 градусов по Цельсию до плюс 150 градусов. Всего у МРТ-2 28 отдельных каналов измерения, по которым происходит передача данных температуры от объектов к датчикам. Аппаратура оснащена своим собственным автономным источником питания.

"От температурного регистратора МРТ, работавшего на"Фотон-М" №4, новая аппаратура отличается, прежде всего, большей точностью измерений по каждому биообъекту. МРТ-2 предусматривает большее количество точек измерения, данные фиксируются в постоянном режиме, соответственно, выше информативность. Если у первого МРТ был 21 канал измерения, то у МРТ-2 их уже 28. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой аппаратуре ни в России, ни за рубежом нет. Что еще можно подчеркнуть — вся электронно-компонентная начинка МРТ-2 — отечественного производства. Программное обеспечение тоже полностью наше, создано у нас в университете. Предполагается, что данный приборный комплекс в дальнейшем будет определен в качестве штатной аппаратуры для использования на последующих отечественных орбитальных лабораториях серии "Бион-М", — отметила Любовь Курганская.

Планируется, что наземные комплексные испытания МРТ-2 в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 пройдут ориентировочно в марте 2024 года.