Жительница Самарской области оговорила сожителя после ссоры

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело 34-летней местной жительницы, которую обвиняют в ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина сообщила полицейским, что сожитель похитил у нее мобильник. Мужчина же рассказал полицейским, что возлюбленная сама дала ему телефон, чтобы он его продал и погасил долг за квартиру, в которой они живут. Пара планировала позже купить новый телефон. Но через несколько дней они поссорились, и женщина заявила о краже.
Когда женщину попросили дать дополнительные объяснения, она призналась, что оговорила сожителя.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".