Жительница Самарской области оговорила сожителя после ссоры

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело 34-летней местной жительницы, которую обвиняют в ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина сообщила полицейским, что сожитель похитил у нее мобильник. Мужчина же рассказал полицейским, что возлюбленная сама дала ему телефон, чтобы он его продал и погасил долг за квартиру, в которой они живут. Пара планировала позже купить новый телефон. Но через несколько дней они поссорились, и женщина заявила о краже.

Когда женщину попросили дать дополнительные объяснения, она призналась, что оговорила сожителя.