В Самаре открылся шоу-рум бренда HAVAL

На церемонию открытия дилерского центра приехал глава "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.

12 октября состоялось официальное открытие автоцентра HAVAL Самара-Авто, в котором представлена вся линейка бренда, включая бестселлеры рынка — Jolion, F7 и Dargo. Официальный дилерский центр находится на Южном шоссе 14 в одном здании с первым в Самаре шоу-румом марки TANK.

После ухода из России европейских автопроизводителей группа компаний Самара-Авто активно расширяет портфель брендов. Дилер делает ставку на китайские марки, которые вызывают высокий интерес автолюбителей, благодаря соотношению цена — качество и обилию полезных опций. Так, по соседству с автоцентром HAVAL Самара-Авто открыла первый в нашем городе шоу-рум бренда TANK, в котором покупатели автомобилей обеспечиваются полным пакетом фирменных сервисных услуг.

На церемонии официального открытия шоу-рума HAVAL Самара-Авто исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев отметил, что самарский автосалон полностью отвечает современным стандартам бренда.

"Открытие нового дилерского центра в Самаре даст возможность покупателям получить доступ ко всей линейке автомобилей, представленной на российском рынке, а также улучшить качество обслуживания клиентов", — заявил глава российского представительства HAVAL.

Как рассказал директор группы компаний Самара-Авто Александр Михайлов, для нового дилерского центра выбрано месторасположение на Южном шоссе, поскольку эта часть города активно застраивается и развивается.

"На Южном шоссе мы реализовали концепцию "автомобильной деревни", в которой сосредоточен целый ряд дилерских центров, поэтому данная локация является точкой притяжения для клиентов", — отметил он.

Помимо линейки популярных кроссоверов и внедорожников HAVAL, на площадке дилерского центра будут представлены пикапы Great Wall — POER. Ценовой сегмент автомобилей — от 2 до 5 млн рублей.

Для более близкого знакомства клиентов с линейкой бренда компания "Хавейл Мотор Рус" организует road-шоу по пяти российским городам. В Самаре большой тест-драйв автомобилей HAVAL состоится 4 ноября на площадке ТЦ "Мега".

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Самара-Авто, официальный дилер HAVAL и TANK

Южное шоссе, 14

*Подробности на сайте официального дилера haval-smavto.ru, а также на официальном сайте tank.ru