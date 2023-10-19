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Автопром Машиностроение

В Самаре открылся шоу-рум бренда HAVAL

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На церемонию открытия дилерского центра приехал глава "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев.

Фото: предоставлено ООО "САМАРА-АВТО"

12 октября состоялось официальное открытие автоцентра HAVAL Самара-Авто, в котором представлена вся линейка бренда, включая бестселлеры рынка — Jolion, F7 и Dargo. Официальный дилерский центр находится на Южном шоссе 14 в одном здании с первым в Самаре шоу-румом марки TANK.

После ухода из России европейских автопроизводителей группа компаний Самара-Авто активно расширяет портфель брендов. Дилер делает ставку на китайские марки, которые вызывают высокий интерес автолюбителей, благодаря соотношению цена — качество и обилию полезных опций. Так, по соседству с автоцентром HAVAL Самара-Авто открыла первый в нашем городе шоу-рум бренда TANK, в котором покупатели автомобилей обеспечиваются полным пакетом фирменных сервисных услуг.

На церемонии официального открытия шоу-рума HAVAL Самара-Авто исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Андрей Акифьев отметил, что самарский автосалон полностью отвечает современным стандартам бренда.

"Открытие нового дилерского центра в Самаре даст возможность покупателям получить доступ ко всей линейке автомобилей, представленной на российском рынке, а также улучшить качество обслуживания клиентов", — заявил глава российского представительства HAVAL.

Как рассказал директор группы компаний Самара-Авто Александр Михайлов, для нового дилерского центра выбрано месторасположение на Южном шоссе, поскольку эта часть города активно застраивается и развивается.

"На Южном шоссе мы реализовали концепцию "автомобильной деревни", в которой сосредоточен целый ряд дилерских центров, поэтому данная локация является точкой притяжения для клиентов", — отметил он.

Помимо линейки популярных кроссоверов и внедорожников HAVAL, на площадке дилерского центра будут представлены пикапы Great Wall — POER. Ценовой сегмент автомобилей — от 2 до 5 млн рублей.

Для более близкого знакомства клиентов с линейкой бренда компания "Хавейл Мотор Рус" организует road-шоу по пяти российским городам. В Самаре большой тест-драйв автомобилей HAVAL состоится 4 ноября на площадке ТЦ "Мега".

Оценить новинки HAVAL: +7 (846) 211-21-03

Самара-Авто, официальный дилер HAVAL и TANK

Южное шоссе, 14

*Подробности на сайте официального дилера haval-smavto.ru, а также на официальном сайте tank.ru

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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