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"Швабе" при поддержке Новикомбанка завершает очередной этап строительства роддома в Магадане

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех продолжает строительство областного роддома с женской консультацией в Магадане. Финансовую поддержку по возведению медицинского центра холдингу оказывает опорный банк Ростеха Новикомбанк. Сейчас строители завершают важный этап — им предстоит закрыть тепловой контур зданий, чтобы зимой заниматься внутренними инженерными сетями и отделкой помещений.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Строящееся здание объединит четыре подразделения акушерско-гинекологической службы: женскую консультацию, Центр планирования семьи и репродукции, гинекологию и родильный дом. Также в здании планируют разместить стационар с возможностью дневного пребывания и поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Таким образом, пациентки смогут получить весь комплекс необходимых медицинских услуг в одном месте. Учреждение оснастят неонатальной техникой Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ), а также другим высокотехнологичным медицинским оборудованием российского производства.

"Строительство перинатального центра в Магадане — важный этап для повышения уровня медицины не только в регионе, но и во всей стране в целом. При поддержке правительства Магаданской области и Новикомбанка предприятие нашего холдинга занимается возведением объекта, используя самые современные технологические решения", — отметил генеральный директор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Строительством роддома занимается Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова в рамках президентской дальневосточной программы социального развития центров экономического роста "Единая субсидия". Финансовую помощь оказывает опорный банк Ростеха Новикомбанк.

"Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, активно участвует в реализации нацпроектов. Банк имеет большой опыт и сильную экспертизу в организации финансирования государственных контрактов. При нашей финансовой поддержке холдинг "Швабе" построит социальные объекты, имеющие важное значение для жизни города и региона", — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова выиграл конкурс на возведение роддома на сумму 7,7 млрд рублей в 2021 году. На Петербургском международном экономическом форуме предприятие заключило соглашение с Новикомбанком о стратегическом сотрудничестве в рамках данного проекта. Строительство 5-этажного здания областного роддома общей площадью почти 20,8 тысяч кв. м планируется завершить в III квартале 2025 года.

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