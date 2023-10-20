В Самаре избирают меры пресечения задержанным по делу о драках мигрантов и подростков

В Самаре 20 октября суды изберут меры пресечения семи задержанным по уголовному делу, возбужденному после потасовок между мигрантами и подростками. Следствие просит заключить их под стражу.

Напомним, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. Среди участников драк были несовершеннолетние и малолетние подростки. Задержаны семь человек, в том числе несовершеннолетние, которые причинили травмы, повлекшие вред здоровью.

Изначально по факту инцидентов возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Теперь же есть уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести"). Их соединили в одно производство.

Кроме того, из-за ненормативных комментариев на видео с драками возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").

Также правоохранители оценят действия несовершеннолетних, разместивших видео, и действия их родителей и попечителей. Оценят и работу органов опеки и миграционной службы.