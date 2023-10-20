Прокуратура: пожар, на котором спасли 35 человек, начался из-за поджога

В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за пожара, на котором спасли 35 человек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 17 октября, около 15:00, загорелась квартира № 79. Огонь распространился на 20 кв. м. Жильцы второго-пятого этажей оказались в ловушке и не смогли выйти на улицу самостоятельно. Огнеборцы спасли их — всего 35 человек.
В тот же день правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, в поджоге подозревают собственника соседней квартиры.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".