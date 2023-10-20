Прокуратура: пожар, на котором спасли 35 человек, начался из-за поджога

В Чапаевске возбудили уголовное дело из-за пожара, на котором спасли 35 человек. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 17 октября, около 15:00, загорелась квартира № 79. Огонь распространился на 20 кв. м. Жильцы второго-пятого этажей оказались в ловушке и не смогли выйти на улицу самостоятельно. Огнеборцы спасли их — всего 35 человек.

В тот же день правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, в поджоге подозревают собственника соседней квартиры.