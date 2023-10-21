Житель Самарской области утащил разобранную машину из гаража знакомого

В Жигулевске полицейские возбудили в отношении 25-летнего ранее судимого местного жителя уголовное дело о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в августе 2023 г. он вскрыл чужой гараж на ул. Северо-Восточной и похитил оттуда электроинструменты и частично разобранный ВАЗ-21213 2006 года выпуска. Ущерб составил 94 тыс. рублей.
Когда подозреваемого задержали, он признал вину и рассказал, что знал хозяина гаража и то, что мужчины нет в городе. Машину без ключей и документов злоумышленник продал незнакомцу за 20 тыс. рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".