Житель Самарской области утащил разобранную машину из гаража знакомого

В Жигулевске полицейские возбудили в отношении 25-летнего ранее судимого местного жителя уголовное дело о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2023 г. он вскрыл чужой гараж на ул. Северо-Восточной и похитил оттуда электроинструменты и частично разобранный ВАЗ-21213 2006 года выпуска. Ущерб составил 94 тыс. рублей.

Когда подозреваемого задержали, он признал вину и рассказал, что знал хозяина гаража и то, что мужчины нет в городе. Машину без ключей и документов злоумышленник продал незнакомцу за 20 тыс. рублей.