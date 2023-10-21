Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за конфликта детей мигрантов и школьников

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о противоправных действиях в отношении детей в Самаре.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что дети выходцев из Средней Азии отобрали шапку у 10-летнего ребенка. А кроме того, группа подростков в октябре преследовала малолетних и выкрикивала им угрозы, а дети спаслись бегством.

СУ СК России по Самарской области в связи с этим начало процессуальную проверку.