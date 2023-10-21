Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за конфликта детей мигрантов и школьников

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о противоправных действиях в отношении детей в Самаре.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что дети выходцев из Средней Азии отобрали шапку у 10-летнего ребенка. А кроме того, группа подростков в октябре преследовала малолетних и выкрикивала им угрозы, а дети спаслись бегством.
СУ СК России по Самарской области в связи с этим начало процессуальную проверку.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".