Стала известна причина задымления на самарском железнодорожном вокзале

КбшЖД прокомментировала ЧП на железнодорожном вокзале в Самаре.
Напомним, вечером 21 октября в здании вокзала появился дым, людей попросили покинуть зал ожидания.
По данным КбшЖД, в 19:09 произошло задымление электрической распределительной коробки у дверей входной группы центрального входа на вокзал — на третьем этаже. В связи с этим пассажиров перевели на первый этаж.
Сейчас задымление уже ликвидировали, вокзал работает в обычном режиме.
КбшЖД отмечает, что никто не пострадал, угрозы для инфраструктуры железной дороги не было. На движение поездов происшествие не повлияло.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!