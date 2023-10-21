Стала известна причина задымления на самарском железнодорожном вокзале

КбшЖД прокомментировала ЧП на железнодорожном вокзале в Самаре.

Напомним, вечером 21 октября в здании вокзала появился дым, людей попросили покинуть зал ожидания.

По данным КбшЖД, в 19:09 произошло задымление электрической распределительной коробки у дверей входной группы центрального входа на вокзал — на третьем этаже. В связи с этим пассажиров перевели на первый этаж.

Сейчас задымление уже ликвидировали, вокзал работает в обычном режиме.

КбшЖД отмечает, что никто не пострадал, угрозы для инфраструктуры железной дороги не было. На движение поездов происшествие не повлияло.