16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стала известна причина задымления на самарском железнодорожном вокзале Очевидцы сообщают о едком дыме и эвакуации на самарском Ж/Д вокзале В Самарской области прокуратура разбирается в конфликте учеников сельской школы В Самарской области начали проверку из-за полученных школьниками травм в с. Ташелка В Отрадном упавшее дерево убило человека

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Стала известна причина задымления на самарском железнодорожном вокзале

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

КбшЖД прокомментировала ЧП на железнодорожном вокзале в Самаре.

Напомним, вечером 21 октября в здании вокзала появился дым, людей попросили покинуть зал ожидания.

По данным КбшЖД, в 19:09 произошло задымление электрической распределительной коробки у дверей входной группы центрального входа на вокзал — на третьем этаже. В связи с этим пассажиров перевели на первый этаж.

Сейчас задымление уже ликвидировали, вокзал работает в обычном режиме.

КбшЖД отмечает, что никто не пострадал, угрозы для инфраструктуры железной дороги не было. На движение поездов происшествие не повлияло.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5