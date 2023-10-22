Самарчанка перевела мошеннику 3,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
55-летней женщине в мессенджере написал фальшивый сотрудник правоохранительных органов. Он сказал, что имеет секретные данные о том, что на самарчанку пытаются оформить кредит. Чтобы остановить мошенников и не потерять деньги, по его словам, необходимо было перевести все средства на безопасный счет.
Потерпевшая поверила и отправила злоумышленнику 3,5 млн рублей. После этого "правоохранитель" перестал выходить на связь.
Полиция призывает граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие правоохранители не будут писать в социальных сетях и сообщать какие-либо "секретные данные" о ваших счетах.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".