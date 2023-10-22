Самарчанка перевела мошеннику 3,5 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

55-летней женщине в мессенджере написал фальшивый сотрудник правоохранительных органов. Он сказал, что имеет секретные данные о том, что на самарчанку пытаются оформить кредит. Чтобы остановить мошенников и не потерять деньги, по его словам, необходимо было перевести все средства на безопасный счет.

Потерпевшая поверила и отправила злоумышленнику 3,5 млн рублей. После этого "правоохранитель" перестал выходить на связь.

Полиция призывает граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие правоохранители не будут писать в социальных сетях и сообщать какие-либо "секретные данные" о ваших счетах.