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Экология Общество

"День без бумаги!": в Тольятти пройдет акция по сбору макулатуры

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 октября в Тольятти пройдет акция, посвященная Международному дню без бумаги, направленная на бережное отношение к ценным природным ресурсам. Организатором мероприятия выступит компания "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Внести свой вклад в экологию может каждый, у кого дома накопилось много исписанных тетрадей и альбомов, старых газет и коробок, которые можно сдать на переработку, вместо того, чтобы отправлять вторсырье на свалки.

26 октября собранную макулатуру можно будет сдать в Тольятти по следующим адресам в часы работы ЭкоМобиля:

09.00 — 09.15 Автозаводский р-н, ул. 40 лет Победы, 44Б ДЦ "Паритет"

10.00 — 10.30 Центральный р-н, Ленинградская, 33 А, МБУ школа № 10

11.00 — 11.30 Центральный р-н, Горького, 42, Детская библиотека

12.00 — 12.15 Автозаводский р-н, Юж. шоссе, 30 технопарк "СОВРЕМЕННИК"

14.30 — 15.15 ул. Льва Толстого, 11 (магазин "Магнит")

15.30 — 16.00 ул. Победы, 40 (слева от Филармонии, маг. "Изумруд")

16.15 — 16.45 б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ "Фаворит")

17.00 — 17.30 ул. Мира, 113 (стоянка около ТЦ Апельсин)

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