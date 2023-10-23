Самарцам предложили выбрать название для строящегося бассейна в Куйбышевском районе

На сайте Госуслуг разместили анонимный опрос, в котором приглашают принять участие самарцев. Жители города могут предложить название для строящегося в Куйбышевском районе бассейна.

Опрос продлится до 13 ноября. Пройти его можно по ссылке. Результаты будут представлены в обезличенном виде в формате статистики.

Напомним, в конце 2023 г. в Куйбышевском районе Самары планируется открыть новый спортивный объект — 25-метровый бассейн с шестью плавательными дорожками. Здесь будут тренироваться спортсмены и заниматься обучающиеся, спортивный бассейн рассчитан на единовременную пропускную способность 80 человек в смену. Возрастная группа — взрослые и дети от семи лет. Кроме бассейна в здании разместят залы силовой и спортивной подготовки.