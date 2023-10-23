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Экология Общество

"Тольяттиазот" принял участие в экопроекте по посадке леса

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Тольяттиазота" и члены их семей приняли участие в высадке хвойных деревьев на территории Ставропольского района Самарской области. Организатором выступило местное отделение общероссийской организации "Социально-экологический союз". Всего было посажено более 8 тысяч саженцев сосны.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Акция стала продолжением масштабной программы "Восстановление городских лесов Тольятти", в которой ТОАЗ принимает участие на протяжении девяти лет. Предыдущая посадка деревьев в рамках возрождения лесопарковой зоны, пострадавшей в результате пожаров, состоялась в мае 2023 года. Тогда специалисты предприятия высадили в бору Васильевского участкового лесничества 12 тысяч саженцев сосны.

Всего при поддержке "Тольяттиазота" хвойными и лиственными деревьями засажено более 60 га лесных территорий. В этот раз площадь составила 1,5 гектара.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" — предприятие, которое личным примером показывает важность охраны окружающей среды региона присутствия. Сотрудники в качестве волонтеров принимают участие в различных экологических акциях и вносят свой вклад в восстановление лесного фонда, приумножение популяции рыб в реке Волге, благоустройство общественных территорий. ТОАЗ также занимается повышением экологической грамотности населения Самарской области, поддерживая экопроекты в рамках грантового конкурса "Химия добра".

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